Vyle-et-Tharoul: un riverain découvre un marcassin éviscéré et empalé à un arbre, "ce sont des barbares"

Un marcassin a été découvert empalé à un arbre dans une partie boisée de Vyle-et-Tharoul en Province de Liège. La page Facebook de Mr Globalisation, se définissant comme média engagé dans la lutte contre les dérives de la mondialisation, s'en est fait l'écho mercredi.

Les images semblent venir d'un habitant de la commune. "Aujourd'hui, sur un chemin communal de mon village... Un petit marcassin empalé sur un arbre, éventré. On vous épargne les images de viscères éparpillées le long du chemin, des gants en plastique plein de sang et les paquets de cigarette et mégots au pied des miradors", peut-on lire dans le témoignage qui accompagne les photos.

La personne ayant découvert la scène particulièrement sordide ainsi que la page Facebook qui la relaie dénoncent un acte de barbarie. "Je ne sais pas vers qui me tourner pour dénoncer tout ça, car les chasseurs sont puissants et influents par ici", conclut le témoin.