Incroyable: un hippocampe blanc donne naissance à DES DIZAINES de bébés (vidéo)

À l'Aquarium de Sydney, un hippocampe blanc a donné naissance à des dizaines de bébés. Il s'agit d'une espèce en voie de disparition.

"Nous avons plus de 100 bébés nés au cours des derniers mois, le premier lot de bébés est né début novembre, a confié Mitchell Brennan, aquariophile de l'Aquarium Sea Life de Syndey et expert en hippocampes. Et nous en attendons d'autres très bientôt. Nous avons trois mâles qui sont actuellement en gestation, qui donneront naissance dans les prochaines semaines, et nous en attendons d'autres tout au long de la saison jusqu'en février ou mars."

Le dernier accouchement a été filmé et la vidéo a été diffusée par Sea Life. "Nous pourrons élever ces hippocampes jusqu'à ce qu'ils aient environ 6-7 mois, ce qui signifie qu'ils mesureront environ 5 ou 6 cm de long et qu'ils seront assez grands pour que nous puissions les marquer et les relâcher ensuite dans la nature. De cette façon, nous pouvons les surveiller après leur mise en liberté, ce qui signifie que nos plongeurs vont aller les voir régulièrement."

Une espèce en voie de disparition

"Le programme de reproduction de l'hippocampe blanc a été lancé parce que ces hippocampes blancs sont classés comme étant une espèce en voie de disparition. Il s'agit en fait de la deuxième espèce d'hippocampe au monde à être classée comme menacée. À l'Aquarium Sea Life de Sydney, nous sommes associés avec nos partenaires du département des industries primaires de Nouvelle-Galles du Sud et de l'université de technologie de Sydney, pour élever et relâcher ces hippocampes dans le but de restaurer les populations sauvages."