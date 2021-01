L'Oréal supprime 125 emplois à Bruxelles pour en créer 100 aux Pays-Bas

L'Oréal a annoncé jeudi, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, une réorganisation de ses activités au Benelux avec un impact sur 125 collaborateurs à Bruxelles, à qui 100 postes créés aux Pays-Bas seront proposés.

"Dans un contexte de marché en évolution rapide", la division Belgique et Luxembourg du groupe industriel français de produits cosmétiques souhaite créer une nouvelle organisation pour le Benelux "qui répondra aux besoins de ses consommateurs et à ses ambitions de développement". Chacun des pays continuera à disposer de ses propres équipes proches du terrain afin de soutenir la croissance de ses marques et d'assurer la proximité avec ses clients et consommateurs, assure L'Oréal.

La nouvelle organisation aurait un impact sur 125 collaborateurs en Belgique en tenant compte de mouvements internes. Mais, dans le cadre de la création du pôle Benelux, environ 100 postes basés aux Pays-Bas seront proposés à ces collaborateurs, ce qui pourrait permettre de réduire le nombre de licenciements, espère l'entreprise.