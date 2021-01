Coronavirus - La vaccination dans les hôpitaux commencera lundi prochain: qui est concerné?

Le vaccin Moderna sera administré à partir de lundi prochain dans les hôpitaux du pays. Trois hôpitaux wallons et un bruxellois seront concernés dans un premier temps : le CHU Tivoli à La Louvière, le centre hospitalier Bois de l'Abbaye à Seraing, la Clinique André Renard à Liège et l'hôpital d'Etterbeek-Ixelles à Bruxelles.

Philippe Peetrons, médecin-chef des hôpitaux Iris Sud à Bruxelles, était l'invité de la matinale. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il a expliqué comment allait être organisée cette vaccination.

L'ordre de priorité, ce sera d'abord les gens qui travaillent en contact avec les patients qui ont le covid : "Certainement les personnes qui travaillent dans les salles dédiées au coronavirus, les personnes qui travaillent aux urgences et les personnes qui travaillent aux soins intensifs. Cela comprend les médecins, les infirmiers mais aussi le personnel kiné par exemple ou le personnel de nettoyage de ces salles. On a eu beaucoup de cas de membres du personnel qui ont été atteint et qui ont été mis en congé et qui ont donc mis en péril la continuation des soins dans les sites aigus et donc ce personnel-là est tout indiqué pour essayer de se faire vacciner rapidement", a indiqué Philippe Peetrons.