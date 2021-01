Le coût des rénovations de la Bourse de Bruxelles EXPLOSENT

La rénovation de la Bourse, bâtiment emblématique du cœur de Bruxelles, va coûter plus cher que prévu. L'ardoise est estimée aujourd'hui à 54 millions d'euros, selon une information de Bruzz confirmée par le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close.



La Bourse a entre-temps vu arriver les premiers échafaudages et la rénovation a donc bel et bien débuté. Elle devrait être bouclée d'ici 2023. Les passants pourront alors emprunter l'édifice de part en part, reliant ainsi la place de la Bourse avec les abords de la Grand-Place. A l'étage, les Brasseurs belges ont prévu d'installer un centre d'expérience sur la bière avec une terrasse sur le toit du bâtiment.

En septembre 2019, les autorités de la ville estimaient l'intervention à 34,5 millions d'euros. "Je suis fier que nous ayons acheté ce bâtiment et que nous ne le laissions pas inoccupé. Mais oui, sauver le patrimoine, ça coûte cher", avait alors indiqué Philippe Close.

La Ville a prévu de consacrer 10 millions d'euros au projet alors que la Région contribuera à hauteur de 12 millions. A l'échelon fédéral, Beliris prévoit une enveloppe de 10 millions.

Les Brasseurs belges doivent rassembler 5 millions d'euros et 7 millions proviennent du fonds européen Feder. Deux millions d'euros seront octroyés par les Monuments et Sites. La Ville espère par ailleurs récupérer 8 millions d'euros de TVA dans cette gigantesque rénovation.