 Samsung présente ses nouveaux Galaxy S21: voici leur prix en Belgique

Le géant coréen de la téléphonie mobile Samsung a dévoilé jeudi sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme 5G, les Galaxy S21. Le design a vraiment changé, pour une fois ; il faut s'attendre à quelques innovations au niveau de la photo (dont le mode 8K pour la vidéo) ; tous les modèles sont équipés de la 5G. Le S21 Ultra (écran géant de 6,8") a droit à un stylet cette année.

Le modèle de base de cette nouvelle génération de téléphone portable, le S21, sera commercialisé dès le 29 janvier à partir de 849€ (128 GB) en Belgique. Le S21+, muni d'un écran plus large, sera disponible à partir de 1.049€ et le S21 Ultra, aux capacités technologiques les plus avancées, sera vendu à partir de 1.249€.

Pour les détails, il faudra attendre un test plus approfondi, que je ferai prochainement.