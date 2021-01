Coronavirus: la France instaure un couvre-feu à 18h sur tout son territoire

Les mesures se durcissent en France. 25 départements étaient déjà concernés par un couvre-feu à 18h pour limiter la propagation du coronavirus dans l'Hexagone. Ce jeudi à 18h, lors d'une conférence de presse, les autorités françaises ont annoncé que ce couvre-feu allait être généralisé à tout le pays. Ce couvre-feu prend effet samedi prochain, le 16 janvier, et durera "au moins 15 jours". Ce couvre-feu implique déjà, dans 25 départements, une adaptation des horaires d'ouverture des commerces, des transports en commun. Pour se déplacer après 18h, il faut une attestation sur laquelle on indique la raison de sa présence sur la voie publique, et il faut qu'elle colle avec la liste (travail, achat de santé, assistance, enfant, etc).

Par ailleurs, Jean Castex, le premier Ministre français, n'écarte pas l'idée d'un reconfinement en cas de "dégradation épidémique forte". D'ores et déjà, une suspension jusqu'à nouvel ordre des activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur a été annoncée.