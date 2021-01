Coupes d'Europe de rugby: les derniers matches de poules annulés

Les deux dernières journées de poules de la Coupe d'Europe de rugby et de la Challenge Cup, prévues en janvier, sont annulées et la compétition reprendra par des matches éliminatoires, a annoncé jeudi le directeur exécutif de la Première division anglaise.

Ces matches prévus les week-ends des 15 et 22 janvier avaient déjà été reportés lundi, suite à l'annonce par les autorités françaises qu'il était trop dangereux pour les équipes de l'Hexagone de jouer contre des résidents de pays, le Royaume-Uni et l'Irlande, où le variant anglais du Covid-19 se répand à grande vitesse.

Comme l'a expliqué le responsable de Premiership Rugby, Darren Childs, l'instance européenne (European Professional Club Rugby), qui organise les Coupes d'Europe, a décidé depuis lundi de ne plus chercher de dates pour les matches de ces deux dernières journées, l'agenda des équipes étant déjà très perturbé et le contexte sanitaire imprévisible.

L'option la plus probable est que tout reparte, à une date encore inconnue, par des 8es de finale avec, pour chaque épreuve, les 16 meilleurs clubs du début de la phase de poules.

Il n'y a pas de dates libres en fin de saison non plus car les Lions britanniques et irlandais sont supposés partir en tournée en Afrique du Sud, a aussi indiqué Darren Childs, pour qui ce serait "très dommageable pour les tournois européens de faire jouer des matches en l'absence des Lions".

En Coupe d'Europe, le Stade toulousain devait affronter le tenant du titre Exeter en Angleterre, avant de recevoir la province irlandaise de l'Ulster. Même son de cloche pour Clermont (Munster, Bristol), Lyon (Glasgow Warriors, Gloucester) ou le Racing 92 (Harlequins, Connacht)...

Ces matches n'auront donc pas lieu. "Le gouvernement français souhaite prioritairement lutter contre tous les risques d'introduction" de variants plus contagieux de Covid-19 et leur "circulation sur le territoire national", a expliqué le ministère des Sports en début de semaine.