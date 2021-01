Météo - Les températures négatives peuvent rendre les routes glissantes ce vendredi matin

(Belga) Les températures seront négatives sur la plupart des régions ce vendredi matin, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), qui a donc émis un avertissement de couleur jaune entre 05h00 et 10h00 sur l'ensemble du territoire. "Il faudra donc être vigilant concernant les plaques de glace en de nombreux endroits mais aussi localement avec les plaques de neige durcie", prévient l'IRM.

Le temps restera généralement sec ce vendredi avec parfois des éclaircies, mais aussi assez bien de champs nuageux la plupart du temps. Localement quelques faibles chutes de neige seront possibles. Il fera froid avec des températures qui ne dépasseront pas -3 ou -4 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à +1 ou ici et là +2 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps restera généralement sec avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. En Ardenne, il y aura un risque de brouillard givrant. La nuit sera froide avec des minima de -1 degré à la côte, autour de -3 degrés dans le centre et de -5 à -10 degrés en Haute-Belgique. La nébulosité augmentera rapidement samedi et une zone de neige abordera l'ouest du pays dans l'après-midi et transitera ver l'est, atteignant l'Ardenne en soirée. Les maxima oscilleront entre -5 degrés en Hautes Fagnes et 0 degré à la côte. En cours de nuit, au nord du sillon Sambre et Meuse, la neige se transformera progressivement en neige fondante voire en pluie, le temps devenant plus sec ensuite. Sur la partie est du pays, il continuera à neiger. Dimanche, sur l'ouest et le centre du pays, des éclaircies seront possibles et progressivement le temps deviendra généralement sec. Du nord-est au sud-est, la nébulosité sera le plus souvent abondante avec encore des précipitations hivernales en Ardenne et de la pluie ailleurs. Maxima de 0 ou +1 degré en Haute Ardenne et +6 degrés à la côte. (Belga)