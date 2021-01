Coronavirus en Belgique: pourrez-vous être vacciné par votre médecin généraliste?

Actuellement, le médecin généraliste ne peut pas vacciner contre le Covid-19. Mais cela pourrait bien changer dans le futur, comme nous l'explique Christie Morreale, ministre wallonne de l'Emploi, de l'Action Sociale et de la Santé.

Christie Morreale, ministre wallonne de l'Emploi, de l'Action Sociale et de la Santé (PS), était l'invitée de Fabrice Grosfilley ce matin à 7h50 sur Bel RTL. Elle a notamment expliqué que pour l'instant, avec les vaccins Pfizer et Moderna, il était impossible pour le médecin généraliste de vacciner ses patients contre le Covid-19. "Les méthodes de conservation ne permettent pas aux médecins généralistes d'avoir des frigos de -80 ou -20 degrés."

Cependant, avec les vaccins AstraZeneca qui sont attendus en Belgique dans les prochaines semaines, cela pourrait changer. "On organise les choses, avec notamment les aides familiales qui pourraient amener les personnes qui sont seules dans les centres de vaccination, mais également de trouver des solutions pour qu'on aille vers les personnes âgées qui auraient des problèmes de mobilité avec des bus mobiles pour s'approcher d'elles. Et puis, dans un deuxième temps, si les vaccins le permettent, il s'agit de faire jouer le rôle des médecins généralistes pour pouvoir aller éventuellement chez les personnes qui ne savent vraiment pas se déplacer."

Médecins et infirmiers se mobilisent

Beaucoup de personnel sera nécessaire pour assurer cette vaccination de la population belge. Le recrutement est en cours, d'après la ministre. "Les infirmiers nous ont demandé d'être prioritaires pour organiser la vaccination. Ils se fédèrent, ils s'organisent, se mobilisent et nous leur faisons confiance pour cette organisation. On va faire appel à eux dans les centres de vaccination. Il faut également qu'un médecin soit obligatoirement présent sur chaque site de vaccination."

Si d'autres personnes sont nécessaires, le gouvernement wallon pourrait se tourner vers les étudiants en médecine. "Il y a un appel à candidature. Les discussions sont en cours avec le secteur pour finaliser la manière dont ça s'opère, aussi en collaboration avec les cercles de médecins généralistes pour pouvoir avoir un maillage qui soit le plus efficace et pouvoir organiser plusieurs shifts."

Après avoir vacciné les résidents et les travailleurs des maisons de repos, le personnel hospitalier et le personnel de soins de première ligne, la Wallonie entamera, dans le courant du mois de mars, la vaccination des personnes de plus de 65 ans, des plus de 45 ans à risques et des travailleurs exerçant des fonctions essentielles.

Pour ce faire, 54 centres de vaccinations - dont l'emplacement précis devrait être connu dans une dizaine de jours - seront mis en place. Ils serviront également pour la phase suivante - celle de la vaccination du grand public - qui est prévue à partir des mois de mai et de juin et s'étalera durant tout l'été, a annoncé jeudi le ministre-président wallon, Elio Di Rupo. Selon ce dernier, ce programme devrait permettre de vacciner 78% de la population wallonne.