Coronavirus en Belgique: va-t-on vraiment vacciner certaines personnes en priorité?

Les plus de 65 ans et les personnes entre 40 et 65 ans qui ont des comorbidités étaient initialement prioritaires pour être vaccinées. Cela sera-t-il vraiment le cas ?

Christie Morreale, ministre wallonne de l'Emploi, de l'Action Sociale et de la Santé (PS), était l'invitée de Fabrice Grosfilley ce matin à 7h50 sur Bel RTL. Elle a notamment parlé de la priorité de vaccination de certains groupes de personnes dans la société. "Le conseil de la santé avait proposé une formule disant que c'étaient les plus de 65 ans, suivis des personnes qui ont des comorbidités entre 40 et 65 ans et ensuite les fonctions essentielles qui doivent être déterminées", confie-t-elle. Mais cela pourrait changer, grâce à plusieurs facteurs. "On a le sentiment qu'avec l'accélération de la vaccination, les livraisons qui sont programmées, la manière dont la Belgique se bat pour avoir des vaccins qui arrivent de manière de plus en plus importante, on n'aura peut-être pas besoin de passer par ce type de phase pour pouvoir vacciner massivement la population."

La réflexion est en cours au niveau fédéral. "C'est en discussion pour le moment. Les informations qui viennent sont optimistes. On a de bonnes nouvelles chaque jour. On espère donc pouvoir annoncer ce type de nouvelle dans les prochains jours mais on reste encore prudent. On attend avant de pouvoir se prononcer définitivement."