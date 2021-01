À Bastogne, le snowkite pour redécouvrir la NEIGE

Quelques centimètres de neige et c'est parti. Sur notre snowkite, nous vous emmenons à Bastogne où la neige avait recouvert une grande partie du territoire ce lundi. "On en profite pour faire quelques traces dans les champs. On a juste besoin d'un peu de vent", souffle notre caméraman Benjamin Vankelst. Les pistes de ski étant fermées, le snowkite reste possible pour les amateurs de glisse. En pratique, le snowkite s'apparente à du snowboard tiré par une voile de kite. Pour les sportifs les plus aguerris, il est possible d'atteindre plus de 70km/h.