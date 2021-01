Reporters vous fait découvrir l'envers du décor de la station balnéaire préférée des milliardaires: Los Cabos

Ce soir, après le RTLINFO19H, le magazine Reporter vous emmène dans la station balnéaire préférée des milliardaires: Los cabos au Mexique. Mais derrière cette façade de luxe se cache une autre réalité: la guerre que se livrent les cartels pour le contrôle du trafic de drogue. Et leurs conséquences. Dans un extrait diffusé dans le Journal, une équipe de bénévoles nous montre le côté sombre de la ville.

Joss, est présidente de l'Association des disparus de Cabos. Elle a perdu son meilleur ami il y a près de deux ans. Depuis, elle s'occupe de la logistique et dirige les fouilles. Pour explorer les sous-sols de ces collines, les bénévoles ne disposent que de simples outils: des pelles, des pioches, et des pics en métal. Ces outils sont leurs meilleurs alliés pour trouver des corps en décomposition: "On met des piques dans le sol pour retourner la terre et voir si ça sent la mort, la pourriture", décrit un bénévole.

Après plusieurs minutes de recherches, les bénévoles trouvent des morceaux de scie: "Il n'y a aucune raison de trouver des outils comme ceux-là ici. Donc on se dit que c'est pour torturer les gens, les découper en morceaux. On a probablement affaire ici à un centre de torture..."

