Le décès d'une femme (29 ans) dans un accident de la route en Flandre pourrait être un meurtre

L'accident mortel dans lequel une femme de 29 ans est décédée vendredi dernier à Steenokkerzeel pourrait avoir été causé délibérément, rapporte vendredi le parquet de Hal-Vilvorde, qui a ouvert une enquête judiciaire pour meurtre contre le conducteur de 21 ans ayant causé l'accident. La voiture conduite par ce dernier roulait sur la voie de gauche, mais elle a soudainement fait une embardée à droite et a foncé dans un bâtiment à proximité. La zone de police de Kastze (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst), qui procédait à des contrôles routiers dans la région, s'est rapidement rendue sur les lieux. Les services d'urgence ont emmené le conducteur de 21 ans à l'hôpital avec de graves blessures.

Enquête judiciaire

Sa passagère de 29 ans n'a, elle, pas survécu à l'impact. La cause exacte de l'accident n'a pas été immédiatement claire et le parquet de Hal-Vilvorde a lancé une enquête. Le conducteur n'a pas encore pu être interrogé, mais selon le ministère public, certains éléments semblent indiquer une intention malveillante.

"D'après les premiers résultats, plus précisément les premières constatations de la police, les conclusions des experts désignés, l'analyse des images de la caméra et des déclarations des témoins ainsi que la perquisition au domicile du conducteur de 21 ans, il semble que cet accident ait été causé délibérément", selon le parquet. "Compte tenu de cette évolution, le parquet de Hal-Vilvorde a demandé à un juge d'instruction d'inculper le conducteur de 21 ans pour meurtre. Les faits vont maintenant être examinés plus en détail dans le cadre d'une enquête judiciaire."