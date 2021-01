Coronavirus: une semaine après la rentrée scolaire, où en est la situation?

Du 4 au 10 janvier, soit la semaine de reprise de l'école après les vacances d'hiver, 235 cas de covid-19 ont été signalés dans les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux équipes de promotion de la santé à l'école, indique vendredi l'Office national de l'Enfance (ONE). Parmi ceux-ci, 173 concernaient des élèves du fondamental et du secondaire.



Cinq enfants de maternelle ont été testés positifs au virus, 57 en primaire et 111 en secondaire. Sept étudiants du supérieur non-universitaire l'ont aussi été cette semaine-là, ainsi que 47 membres du personnel scolaire. Pour neuf personnes, leur fonction n'est pas précisée. C'est nettement moins que le nombre de cas rapportés fin décembre (782), souligne l'ONE. Cependant, l'impact du retour à l'école ne peut pas encore être évalué, reconnait-elle.

