Transport aérien: chute de 60% du nombre de passagers en 2020

(Belga) La pandémie de coronavirus a fait chuter de 60% le nombre de passagers des compagnies aériennes dans le monde en 2020 et les perspectives à court terme restent sombres, a prévenu vendredi l'agence spécialisée des Nations unies.

Avec la restriction des voyages partout dans le monde pour tenter de freiner la pandémie, le nombre de passagers, qui a atteint 1,8 milliard en 2020, est retombé au niveau de 2003, loin des 4,5 milliards de 2019, a indiqué l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans un communiqué. "La baisse de la demande" va se poursuivre pour le trimestre en cours et pourrait même s'aggraver, avertit l'agence, basée à Montréal. En 2020, la chute du nombre de passagers a atteint 50% sur les vols intérieurs, mais 74% sur les vols internationaux, qui ont transporté 1,4 milliard de personnes de moins qu'en 2019. Résultat: les compagnies ont subi des pertes cumulées de 370 milliards de dollars américains. Les aéroports et les fournisseurs de services de navigation aériennes ont subi pour leur part des pertes respectives de 115 et 13 milliards de dollars. Une situation qui, selon l'OACI, "remet en question la viabilité financière de l'industrie et menace des millions d'emplois dans le monde". Le marché mondial du tourisme est aussi frappé de plein fouet, puisque la moitié des touristes ont l'habitude de prendre l'avion pour rejoindre leur destination. La reprise de l'industrie, possible au deuxième trimestre, passe par la réussite de la vaccination, qui a commencé dans les pays riches, selon l'agence. (Belga)