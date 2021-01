La compagnie Emirates suspend ses vols vers trois grandes villes d'Australie

(Belga) La compagnie aérienne émiratie Emirates a suspendu vendredi ses vols à destination des trois plus grandes villes d'Australie, où les restrictions aux voyages ont été renforcées face à l'apparition de nouveaux variants plus contagieux du coronavirus.

Le transporteur basé à Dubai, qui était parmi les derniers à avoir maintenu des liaisons avec la côte est de l'île pendant la majeure partie de la pandémie, a annoncé vendredi soir aux voyageurs qu'un certain nombre de vols prévus la semaine prochaine seraient les derniers. Emirates a indiqué sur son site internet que ses dessertes de Sydney, Brisbane et Melbourne seraient "suspendues jusqu'à nouvel ordre". La compagnie va continuer d'assurer des vols sur Perth (ouest) mais ces nouvelles suppressions compromettent plus encore les possibilités de retour au pays de milliers d'Australiens bloqués à l'étranger. L'Australie a fermé ses frontières en mars pour éviter la transmission du virus, le gouvernement allant jusqu'à limiter le nombre de ressortissants du pays autorisés à rentrer chez eux. Le nombre de personnes accédant au territoire a été encore réduit la semaine dernière et un test négatif au Covid-19 est exigé avant de prendre l'avion pour l'Australie. L'Australie est relativement épargnée par la pandémie, avec plus de 28.500 cas de Covid-19 et 909 décès, pour une population d'environ 25 millions d'habitants. (Belga)