Les signes convictionnels autorisés en septembre dans l'enseignement supérieur

(Belga) Alors que les signes convictionnels étaient interdits jusqu'ici dans l'enseignement officiel organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), "ils seront autorisés sauf restrictions à partir de septembre 2021", a déclaré Julien Nicaise, administrateur général de WBE, dans La Libre et La Dernière Heure samedi.

Ce changement interviendra donc pour la prochaine rentrée académique, dans tous les établissements d'enseignement supérieur WBE (environ 20.000 étudiants) mais aussi de promotion sociale (environ 30.000 étudiants). Cinq hautes écoles, cinq écoles supérieures des arts et 29 établissements de promotion sociale sont ainsi concernés. Cette décision d'autoriser les signes convictionnels, dont le port du voile, (sauf exceptions, par exemple quand la sécurité pourrait être menacée ou pour des raisons d'hygiène) a été prise par le conseil d'administration de WBE qui compte des représentants de toutes les formations politiques. "J'ai été surpris", a souligné Julien Nicaise, "un consensus a très vite pu être trouvé, ainsi qu'avec l'ensemble des directions avec lesquelles nous nous sommes bien sûr concertés." Le foulard est déjà autorisé dans la plupart des établissements d'enseignement supérieur du réseau catholique. Côté officiel, le même choix figurait aussi dans l'accord de majorité de la Région bruxelloise. Pas plus tard que cet été, le ministre-Président Rudi Vervoort (PS) a confirmé que ce changement serait appliqué dans toutes les écoles de promotion sociale organisées par la Cocof (la Commission communautaire française) et à l'Esac (l'École supérieure des arts du cirque). Par contre, cette option n'est pas suivie partout dans le reste de l'officiel. (Belga)