De nouvelles perturbations à prévoir sur le rail en raison de travaux à Bruxelles-Nord

(Belga) Des retards et des suppressions sont encore possibles samedi à Bruxelles-Nord en raison de dégâts à un aiguillage d'Infrabel dans cette gare bruxelloise fréquentée, indique le gestionnaire du rail Infrabel. Les voies 3 et 4 ainsi que le tunnel ferroviaire de la liaison Nord-Midi restent en dérangement pour une durée indéterminée.

Les navetteurs sont priés d'écouter les annonces en gare, de consulter les tableaux d'affichage ou de planifier leur voyage via l'application SNCB ou sur sncb.be pour plus d'informations. Les problèmes ont commencé avec un affaissement constaté sous un aiguillage, dans la nuit de jeudi à vendredi. Après inspection, il s'est avéré que le sol s'était affaibli (en raison des vibrations et d'infiltrations d'eau) à hauteur du tunnel de la rue de Brabant. Les équipes d'Infrabel ont travaillé vendredi soir pour réparer les dégâts et d'autres travaux se poursuivront la nuit prochaine à l'aiguillage et à la stabilité des deux voies. Le chantier n'a lieu que la nuit, afin de minimiser les perturbations en journée, a souligné Infrabel. (Belga)