Bart Swings débute avec une 8e place sur 500 mètres

(Belga) Bart Swings a débuté l'Euro de patinage de vitesse toutes distances ("allround") par une 8e place sur le 500 mètres, samedi, à Heerenveen aux Pays-Bas. Swings a signé un chrono de 36.94.

Le Norvégien Sverre Lunde Pedersen (36.25) s'est montré le plus rapide. Le Néerlandais Patrick Roest (36.39), favori pour le titre, a pris la deuxième place. Le 5.000 mètres figure au programme plus tard dans la journée. Dimanche, les patineurs aborderont le 1.500 et le 10.000 mètres. Avant le début de la première compétition internationale de la saison, Roest avait pointé Swings comme son principal adversaire, en se basant sur les résultats dans les courses d'entraînement et l'absence de compétitions de patinage à roulettes cet été, ce qui a permis au Belge de se concentrer à 100 pour-cent sur la glace. De son côté, Swings estime que les patineurs néerlandais possèdent un avantage car ils ont pu mesurer leurs forces dans de vrais compétitions ces derniers mois. (Belga)