Ferrières: un bungalow prend feu

Un incendie s'est déclaré dans un bungalow situé rue Croix Frère Pierre à Ferrières (Province de Liège), samedi après-midi, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco.

Les hommes du feu ont été appelés à 14h50 pour l'incendie du bâtiment. Sur place, ils ont constaté que la fumée était présente dans l'ensemble du bungalow et que deux pièces étaient plus spécifiquement touchées par les flammes. Les pompiers ont pu éviter l'embrasement complet et ont sauvé l'animal de compagnie de l'occupante des lieux, également hors de danger.

Les dégâts sont importants, causés par le feu et le dépôt de suie. La zone Hemeco a procédé au démontage de la toiture pour sécuriser les lieux.