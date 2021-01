Arrêt prématuré d'un test des moteurs de la fusée géante SLS de la Nasa

La Nasa a mené un essai d'allumage des moteurs de sa nouvelle fusée géante SLS samedi, mais ils se sont arrêtés plus tôt que prévu, a annoncé l'agence spatiale américaine.

Ce test "hot fire", qui s'est déroulé au centre d'essai de Stennis dans le Mississippi (sud), devait durer un peu plus de huit minutes -- le temps d'une mise à feu des moteurs en vol --, mais ceux-ci se sont éteints après un peu plus d'une minute.

"Les équipes étudient les données pour déterminer ce qui a causé cet arrêt prématuré, et elles décideront des suites à lui donner", a indiqué la Nasa dans un communiqué.

La fusée lourde SLS (Space Launch System) est un lanceur puissant destiné à emporter le vaisseau spatial Orion, dans le cadre du programme Artémis de retour sur la Lune.

Bien qu'il ait été écourté, le test des moteurs RS-25 a fourni des informations précieuses pour les missions à venir, a souligné la Nasa.

"Le test de samedi a constitué une étape importante pour s'assurer que l'étage principal de la fusée SLS est prêt pour la mission Artémis 1, et pour transporter un équipage lors des futures missions", a déclaré l'administrateur de la Nasa Jim Bridenstine.

"Bien que les moteurs n'aient pas fonctionné pendant toute la durée, l'équipe a travaillé avec succès pendant le compte-à-rebours, a allumé les moteurs et obtenu des données précieuses", a-t-il ajouté.

Les causes de leur arrêt prématuré ne sont pas encore connues, mais le responsable du programme SLS John Honeycutt a indiqué à des journalistes qu'un éclair avait été vu dans une couverture de protection thermique de l'un des moteurs et que les données étaient analysées.

"Selon moi, l'équipe a beaucoup avancé aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses sur l'engin", a souligné John Honeycutt.

La mission Artémis 1, qui testera la nouvelle fusée lourde SLS avec la capsule Orion sans humain à bord, est prévue fin 2021. Artémis 2 emmènera des astronautes autour de la Lune en 2023, sans alunir. Enfin Artémis 3 enverra deux astronautes sur le sol lunaire, dont la première femme, en théorie en 2024.

Au total, dans sa configuration pour Artémis 1, la fusée SLS sera plus grande que la Statue de la Liberté et plus puissante que la célèbre Saturn V qui emmena les astronautes américains vers la Lune de 1969 à 1972.

La Nasa vise ultérieurement la construction d'un "camp de base Artémis" sur la Lune, prévu pour la fin de la décennie, à condition que le prochain président américain, Joe Biden, et le Congrès acceptent de financer les dizaines de milliards de dollars requis.