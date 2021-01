Zone 30 à Bruxelles: la Région évaluera "où c'est peut-être excessif"

Nous vous parlions cette semaine sur RTL INFO d'une décision de justice: celle d'un individu flashé en excès de vitesse dans une zone 30 à Bruxelles et qui a obtenu gain de cause devant la justice. Cette jurisprudence inédite et définitive met à mal la nouvelle réglementation de la zone 30 généralisée depuis le 1er janvier à Bruxelles.

Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort était l'invité de Pascal Vrebos après le RTL INFO 13 heures. L'occasion de l'interroger sur cette décision de justice et sur les conséquences de celle-ci: "Le problème est que cette action en justice portait sur une mesure prise par la commune de Schaerbeek. Ce n'est pas la Région bruxelloise." Pour le ministre-président bruxellois, la commune de Schaerbeek a pris une décision "hors-compétence" en imposant les 30 km/h avant la Région.

La Région est compétente pour "modifier le code de la route", rappelle-t-il.

Pas de changement en vue

Pour Rudi Vervoort, pas question de changer la mesure pour le moment: "On ne changera pas le paradigme. Maintenant ce qu'on fera, c'est voir où est-ce que ça pose problème, où le '30 km/h' est peut-être excessif et de faire une véritable évaluation. Je pense que c'est avec une évaluation transparente qu'on peut recueillir l'adhésion. Avec des chiffres concrets, il y a un taux de mortalité qui diminue et une qualité de vie qui augmente."

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 17 janvier ?