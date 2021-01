Bleus du blanc: les Français encore loin en combiné nordique

Les Bleus du combiné nordique sont restés loin des premiers rôles de vendredi à dimanche sur l'étape de Val di Fiemme, un constat récurrent depuis la fin de la génération dorée Jason Lamy-Chapuis/François Braud il y a plusieurs années.

Les plus jeunes Gaël Blondeau (20 ans, 31e) et Mattéo Baud (18 ans, 35e) se sont montrés vendredi sans pour autant réussir à marquer des points.

Les deux combinards plus expérimentés de l'équipe de France Laurent Muhlethaler et Antoine Gérard se sont rattrapés dimanche en rentrant dans les 30 premiers, terminant respectivement 24e et 25e. Muhlethaler a notamment terminé 2e du saut, avant de subir en ski de fond.

L'épreuve par équipes samedi n'a pas non plus souri aux Bleus avec une 13e place pour Antoine Gérard et Mattéo Baud.

Après deux revers face à l'Allemand Vinzenz Geiger, le double tenant du titre du globe norvégien Jarl Magnus Riiber s'est lui régalé avec deux victoires en individuel et mène largement le classement général.

Aucun Français n'était engagé ce weekend sur la Coupe du monde de saut à ski hommes à Zakopane (Pologne).

L'Autriche s'est imposée sur l'épreuve par équipes samedi et le Norvégien Marius Lindvik sur l'individuelle dimanche. Son compatriote Halvor Egner Granerud mène toujours largement le classement général.

De nombreuses étapes de disciplines olympiques prévues ce weekend avaient été annulées en raison du Covid-19 (ski et snowboardcross en Autriche, ski et snowboard slopestyle en Italie, saut à ski féminin au Japon).