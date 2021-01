Corruption en Corée du Sud: 2,5 ans de prison pour l'héritier de Samsung

(Belga) L'héritier de Samsung Lee Jae-yong a été condamné lundi à Séoul à deux ans et demi de prison dans un retentissant scandale de corruption, rapporte l'agence Yonhap, une décision qui prive le géant sud-coréen de son principal décideur.

Officiellement vice-président de Samsung Electronics, premier fabricant au monde de smartphones et de puces mémoire, mais dans les faits patron du conglomérat, M. Lee a été reconnu coupable de corruption et de détournements de fonds, et immédiatement emmené en détention, selon Yonhap. (Belga)