Coronavirus - Alost: tests de dépistage auprès des élèves et du personnel d'une école primaire

(Belga) Tous les élèves de l'école primaire SBSB De Brug à Alost seront testés mardi pour le Covid-19, face à la crainte qu'un des élèves soit infecté par le nouveau variant britannique du coronavirus.

Le bourgmestre d'Alost Christoph D'Haese a fait part de la décision, après une concertation dans la soirée avec les experts médicaux, de la sécurité et la direction de l'école. Les résultats du dépistage des élèves et du personnel scolaire seront connus dans la soirée de mardi. Il sera confirmé mardi si le premier élève infecté, testé lundi, est porteur ou non du variant britannique du coronavirus. Lundi, tous les élèves de trois classes ont déjà été soumis au dépistage et placés en quarantaine. L'école n'est toutefois pas encore fermée, mais des mesures sont prises pour limiter la propagation du virus. (Belga)