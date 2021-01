Investiture de Joe Biden: pourquoi plus de 190.000 drapeaux ont été placés devant le Capitole? (vidéo)

La cérémonie d'investiture de Joe Biden sera exceptionnelle à plus d'un titre: n'y assistera qu'un parterre limité d'invités et pas de public, en raison de la pandémie de coronavirus. Un champ de plus de 190.000 drapeaux a été planté sur le Mall pour représenter ce public absent.

Le National Mall s'est illuminé de milliers de drapeaux américains destinés à représenter les Américains qui ne peuvent assister à l'inauguration du président élu Joe Biden. Plus de 190.000 drapeaux américains ont rempli le parc de Washington D.C., devant bâtiment du Capitole, avant l'inauguration de Joe Biden et de son vice-président élu, Kamala Harris. Une inauguration présidentielle attire traditionnellement des centaines de milliers de visiteurs à Washington. Selon un communiqué de presse, l'installation artistique comprend des drapeaux de tous les États et territoires américains, ainsi que 56 piliers de lumière.