Comité de concertation vendredi: voici les DEUX DOSSIERS qui sont sur la table

Un nouveau comité de concertation entre gouvernement fédéral et autorités régionales et communautaires est prévu vendredi. De quoi va-t-on discuter et qu'en sortira-t-il ? Le ministre fédéral des Finances, Vincent Van Peteghem a répondu à cette question ce mardi matin sur Bel RTL. Deux points majeurs sont à l'ordre du jour: de nouvelles restrictions sur les voyages (allongement de la durée de quarantaine ? Diminution de la durée maximale d'un séjour à l'étranger qui n'impose pas des tests et une quarantaine ?) mais aussi l'établissement d'une "stratégie d'exit" qu'on peut aussi appeler calendrier d'assouplissement même s'il n'y aura probablement pas de dates précises. "Il est nécessaire de donner de la perspective" a admis le ministre, songeant à tous ces métiers à l'arrêt depuis des mois et qui attendent désespérément une reprise de leur activité.

CORONAVIRUS EN Belgique : où en est l’épidémie ce mardi 19 janvier ?