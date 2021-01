Vol à main armée dans une pharmacie de Koekelberg: avez-vous vu cet homme?

L’auteur est de corpulence mince et mesure entre 1m75 et 1m80. Il a de longs et fins sourcils.

Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de sport noir avec des lignes blanches sur les côtés, un sweat à capuche bleu et une veste de sport noire et grise avec une inscription jaune sur la manche droite.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu



