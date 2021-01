Washington en état de siège se prépare à l'investiture de Joe Biden (vidéo)

C'est une fin de mandat très particulière pour Donald Trump et une prestation de serment qui le sera d'autant plus pour Joe Biden ce mercredi. Le centre-ville de Washington a des allures de camp retranché. Des milliers de soldats de la Garde nationale sont déjà déployés sur place car les autorités ont imaginé tous les scénarios.

C'est devant le Capitole, le Parlement américain, que Joe Biden prêtera serment ce mercredi à 12 heures, heure locale, soit à 18 heures, heure belge. Traditionnellement, des centaines de milliers d'Américains se pressent sous ce qu'on appelle le "National Mall" (soit l'esplanade nationale en français) mais cette fois, à cause de la pandémie les participants seront triés sur le volet et les Américains suivront la cérémonie à la télévision. Pour les représenter, on a installé 190.000 drapeaux sur cette immense esplanade.

Washington est littéralement en état de siège: 25.000 soldats y sont déployés et les abords du Capitole sont inaccessibles, entourés de nombreux points de contrôle au grand regret de la population.

"C'est effrayant et triste, je n'ai pas de mots pour exprimer cela", explique une habitante de la capitale américaine.

Hier, c'était la journée Martin Luther King: un jour férié consacré au bénévolat. A cette occasion, une association a distribué des repas chaud aux soldats déployés sur le terrain.

Nate Mook, directeur général de World Central Kitchen: "Nous préparons donc environ 4.000 repas par jour en ce moment. Cela comprend les repas chauds et les sandwichs, donc des choses qui peuvent être consommées très facilement par des soldats qui sont souvent en pleine rue."

L'ultime répétition du cortège qui défilera devant la tribune officielle a déjà eu lieu. Il ne manque pas un bouton de guêtre. Tout est prêt pour accueillir le quarante-sixième président des Etats Unis.