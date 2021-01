Trois mandats d'arrêt après la découverte d'un plantation de cannabis à Thimister

(Belga) Quatorze personnes ont été interpellées et trois ont été placées sous mandat d'arrêt à la suite de la découverte d'une plantation de cannabis à Thimister-Clermont, a indiqué mardi soir la zone de police du Pays de Herve dans un communiqué.

"Dans le cadre d'un dossier à l'instruction et après plusieurs semaines d'enquête, la zone de police du Pays de Herve, en collaboration avec la police fédérale de Liège, a mené plusieurs perquisitions et interpellations à Thimister-Clermont et en région liégeoise dans le cadre d'une plantation de cannabis", explique-t-elle, précisant que plus de 700 plants ont été découverts. Quatorze personnes ont été arrêtées et dix d'entre elles étaient occupées à la récolte du cannabis lors de l'intervention. Après les auditions, cinq individus ont été inculpés par la juge d'instruction, qui a délivré des mandats d'arrêt pour trois d'entre eux. (Belga)