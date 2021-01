L'assurance au kilomètre, une aubaine pour les télétravailleurs grâce à la crise Covid?

Les chiffres des assurances et d’Assuralia démontrent qu’il y a une augmentation de la demande de ce type d’assurance au KM depuis plusieurs années. Cette croissance semble s’accélérer depuis la crise du COVID.

Dans sa chronique économie et consommation, Bruno Wattenbergh se penche sur l’assurance auto au kilomètre qui pourrait avoir de beaux jours devant lui en raison de la crise sanitaire actuelle.

Est-ce que l’assurance auto au kilomètre pourrait se développer indirectement grâce au COVID ?

Oui c’est possible. Parce que le COVID a transformé le rapport des travailleurs et des employeurs vis-à-vis du télétravail. D’après les études récentes sur les nouvelles envies des employés de télétravailler, on peut estimer que près d’un employé sur 8 souhaite continuer à télétravailler à l’avenir … et jusqu’à 2 jours par semaine.

Ce faisant, cela va rebattre les cartes de la mobilité, et sans doute tirer à la baisse le nombre de kilomètres que la population active va effectuer en voiture. Il serait alors naturel que plus d’automobilistes se posent la question d’opter pour une assurance au kilomètre.

Est-ce que cette offre est présente sur le marché belge ?

Il n’y a qu’une compagnie qui offre réellement un produit d’assurance auto au kilomètre, c’est celui de Corona Direct. Ce produit propose une partie fixe et une partie variable calculée au kilomètre prés. C’est le même principe que pour votre compteur d’électricité, avec une régularisation sur base des kilomètres régulièrement parcourus.

Qu’offrent alors les autres compagnies ?

Une petite dizaine de compagnies d’assurance proposent des ristournes entre 5 à 25% sur le montant de la prime aux automobilistes qui roulent peu. En général, il faut effectuer moins de 10.000 kilomètres par an pour en profiter. Parfois 12.500 km, voire jusque 15.000 km chez certaines compagnies.

Mais comment est-ce vérifié ?

Théoriquement, si vous faites plus de kilomètres, vous devriez le déclarer à votre assurance. Si ce n’est pas le cas, personne ne viendra vérifier. Mais si vous avez un accident, votre assureur vérifiera votre kilométrage vous pourriez vous voir facturer le surplus, voir une surfranchise, comme c’est le cas chez Ethias. Ce qui est finalement de bonne guerre.

Est-ce que l’on a une idée du nombre moyen de kilomètres effectués par les belges ?

Les offres vont jusque 15.000 km/an et c’est en moyenne ce que parcourent les Belges annuellement.

Ces primes plus intéressantes pour celles et ceux qui roulent moins s'appliquent-elles aussi à l’omnium ou seulement sur l’assurance RC ?

Presque toujours sur les deux, donc notre recommandation est simple : si vous envisagez de télétravailler davantage, faites vos calculs et posez-vous la question d’une assurance au kilomètre.

