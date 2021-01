Coronavirus - BILAN MONDIAL: de nouvelles restrictions en Allemagne, la Chine créé son centre de quarantaine géant

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de 2.041.289 morts dans le monde et plus de 95.476.360 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.



Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 399.000 décès, suivis par le Brésil (210.299 morts), l'Inde (152.556 morts), le Mexique (141.248), et le Royaume-Uni (91.470).



Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

L'Allemagne prolonge et renforce son arsenal anti-Covid

Masques médicaux obligatoires dans les transports, écoles fermées, télétravail: l'Allemagne durcit et prolonge jusqu'à mi-février son arsenal anti-Covid face à la crainte d'une propagation de nouveaux variants plus contagieux. "Les restrictions sévères que les gens respectent commencent à porter leurs fruits", a salué la chancelière. Mais "nous devons agir maintenant" contre les variants, en particulier britannique, a prévenu Mme Merkel.



Restaurants, cafés, enceintes sportives et culturelles sont fermés depuis deux mois et demi et vont le rester jusqu'au 14 février au moins. Les rassemblements privés restent aussi très limités, avec la possibilité de n'inviter qu'une personne issue d'un autre foyer.

A cet arsenal de restrictions s'ajoutent de nouvelles mesures. Les masques médicaux, FFP2 ou chirurgicaux, seront ainsi désormais obligatoires dans les commerces, métros, bus, train et tramways. La Bavière a déjà imposé depuis lundi le port de masques FFP2 dans les transports.



Le télétravail va également s'imposer désormais "partout où cela est possible", au moins jusqu'au 15 mars, et le port de masques médicaux, fournis par l'employeur, quand la présence sur le lieu de travail est indispensable.

Royaume-Uni: nouveau record de décès



Le Royaume-Uni, confronté depuis plusieurs semaines à une envolée des cas de Covid-19, a enregistré mardi 1.610 morts supplémentaires, un record depuis le début de la pandémie, selon le ministère de la Santé. Le pays est le plus endeuillé d'Europe.



Et, selon une étude rendue publique le même jour, une personne sur huit en Angleterre a eu le Covid-19, une nette progression par rapport au mois précédent (1 sur 11).



Le Portugal dépassé par la pandémie



L'épidémie de Covid-19 a atteint de nouveaux records mardi au Portugal (218 morts en 24 heures et près de 70.000 nouveaux cas, un plus haut mondial par rapport au nombre d'habitants) et le Premier ministre Antonio Costa a essuyé les critiques de l'opposition après avoir été contraint de durcir les restrictions d'un confinement tout juste entré en vigueur.

Open d'Australie sous pression



Deux premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés mardi parmi les joueurs de l'Open d'Australie, portant à sept le nombre de contaminations détectées au total parmi le millier de personnes arrivées spécialement la semaine dernière par vols charters sur l'île-continent. Le tournoi du Grand Chelem doit débuter le 8 février, avec trois semaines de retard.



Danemark: les SDF parmi les prioritaires pour le vaccin



Le Danemark a annoncé mardi remonter les sans-abris dans l'ordre prioritaire d'accès au vaccin contre le Covid-19, après des appels en ce sens d'associations et d'élus en raison du risque particulier pour cette population fragile.



Chute de l'espérance de vie en France



L'épidémie de Covid-19 a réduit de plusieurs mois l'espérance de vie en France, a indiqué mardi l'Insee dans son bilan démographique 2020.



L'espérance de vie à la naissance atteint 85,2 ans pour les femmes (en baisse de quasiment cinq mois) et 79,2 ans pour les hommes (en baisse de six mois), soit un recul bien plus net que celui observé en 2015, année marquée par une forte grippe hivernale.



Centre de quarantaine géant en Chine



La Chine construit depuis le 13 janvier un énorme centre de quarantaine à Shijiazhuang, chef-lieu de la province du Hebei (Nord), destiné à lutter contre un foyer de Covid à 300 km au Sud de Pékin. Des centaines d'ouvriers, qui se relaient 24 heures sur 24, s'activent afin d'assembler en quelques jours le centre qui pourra accueillir plus de 4.000 cas contacts.

Couvre-feu prolongé au Maroc



Le gouvernement marocain a décidé mardi de prolonger jusqu'au 2 février le couvre-feu instauré depuis un mois pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus et de l'apparition de nouvelles souches du virus, selon un communiqué de l'exécutif.