Le variant britannique repéré dans une maison de repos à Heverlee

Des résidents de la maison de repos et de soins Vogelzang à Heverlee ont été contaminés par le variant britannique du nouveau coronavirus, indique VRT NWS mercredi matin. L'information a été confirmée par le bourgmestre Mohamed Ridouani.

Onze résidents et deux membres du personnel ont été contaminés. "La maison de repos et de soins est constituée de plusieurs départements. Le cluster ne concerne qu'un seul d'entre eux", précise le bourgmestre. "Les résidents ont immédiatement été mis en quarantaine. La situation est pour l'instant sous contrôle. Chacun sera à nouveau testé ce mercredi." La vaccination des résidents et membres du personnel de l'établissement est pour l'instant prévue la semaine prochaine. Sa tenue ou son report dépendront des résultats des derniers tests.