22 mineurs coincés en Chine depuis 10 jours: ils ont pu faire remonter une lettre aux sauveteurs

22 mineurs sont coincés depuis le 10 janvier en Chine à la suite d'une explosion dans l'est du pays. La déflagration a endommagé l'échelle donnant accès au fond de la mine et les câbles de communication.

Depuis le 10 janvier dernier, 22 mineurs chinois sont coincés dans une mine d’or de la province du Shandong à l’est du pays. Une déflagration a endommagé les câbles de communication et l’échelle qui permet de descendre au fond de la mine.

Deux responsables de Qixia, le chef local du Parti communiste et le maire, ont été démis de leurs fonctions la semaine dernière, en raison du délai d'une journée entre l'accident et le lancement des secours.

Dimanche 17 janvier, les sauveteurs ont détecté des signes de vie grâce à "des cognements". Les mineurs ont depuis pu faire parvenir à la surface un message manuscrit indiquant qu'au moins 12 d'entre eux étaient encore vivants, ont indiqué lundi les autorités locales.



"On est tous épuisés. On a un besoin urgent de médicaments pour les maux d'estomac, d'anti-douleurs, d'adhésif médical et d'anti-inflammatoires. Trois personnes souffrent aussi d'hypertension", indique la note. L'auteur du message écrit par ailleurs qu'une grande quantité d'eau entoure les mineurs, dont quatre sont blessés. "On ne connaît pas la situation des 10 autres personnes coincées, souligne-t-il. Tant que les secours se poursuivent, on continuera à garder espoir. Merci!"

La télévision publique CCTV a diffusé des images des sauveteurs faisant descendre par un conduit un câble métallique sur lequel est accroché de la nourriture, avant de le remonter avec le message des mineurs. Un appel téléphonique a ensuite pu déterminé que ces 11 personnes se trouvaient à 540 mètres sous terre. Une douzième personne est encore 100 mètres plus bas.



Les missions de sauvetages continuent mais sont ralenties à cause de la roche. "C’est principalement du granit qui est très dur," a détaillé lundi soir le maire de la ville. En plus de trois conduits déjà percés, les sauveteurs ont entrepris mardi d'en creuser trois autres. Le plus grand des puits est actuellement élargi. Les sauveteurs ont bon espoir de pouvoir y faire passer les mineurs.

Les accidents dans les mines sont relativement courants en Chine, où le secteur présente un mauvais bilan en termes de sécurité et où les règlementations ne sont parfois pas appliquées.

En décembre, 23 mineurs avaient perdu la vie dans une mine de charbon à Chongqing, dans le sud-ouest du pays.





