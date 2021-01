Suppressions de postes chez FedEx: craintes syndicales en France

Les syndicats CFDT et FO du groupe FedEx ont exprimé mercredi leurs "craintes" pour les effectifs en France, après l'annonce mardi de 5.500 à 6.300 suppressions d'emplois en Europe pour éviter les doublons à la suite du rachat en 2016 du groupe néerlandais TNT.

"Nous avons des craintes certaines sur la France mais les chiffres ne nous seront précisés que vendredi lors d'un CSE (comité social et économique) central", a déclaré à l'AFP Yahya Sabri, délégué CFDT (majoritaire), sans vouloir s'avancer sur une estimation concernant les effectifs d'environ 9.000 salariés au total en France.

"On s'y attendait mais pas avant 2022; cette annonce a fait l'effet d'une bombe", a commenté Mohammed Hijiaj (FO), qui craint que ces suppressions concernent "10 à 15% des effectifs".

Interrogée par l'AFP, la direction a démenti ces chiffres. "Notre projet n'a pas un tel impact sur l'emploi en France. Nous sommes engagés dans un processus de consultation et, conformément à la réglementation, nous ne pouvons donner plus de détails à ce stade", a précisé un de ses porte-parole.

Lors du rachat de TNT, le groupe souhaitait étendre sa filiale FedEx Express de l'autre côté de l'Atlantique, "en connectant le plus grand réseau de transport express aérien au monde avec un réseau routier européen sans équivalent et une offre de services mondiale", a-t-il rappelé mardi dans un communiqué.

La responsable de FedEx Express Europe, Karen Reddington, a qualifié ces changements d'"essentiels pour tirer parti des avantages de l'intégration et renforcer (la) compétitivité dans un marché en évolution rapide", en estimant qu'il ne sont "jamais faciles car ils ont un impact sur (les) employés".

Le groupe prévoit notamment de fusionner les réseaux aériens de FedEx Express et TNT et de faire de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris son principal centre d'activité et de l'aéroport de Liège en Belgique un centre secondaire.