Météo: de la pluie, du vent, en attendant la neige?

Des averses ont traversé le pays ce mercredi en matinée, mais vers midi le temps redevient sec et lumineux, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Les nuages seront encore présents mercredi après-midi mais de larges éclaircies pourraient trouer le ciel, selon les prévisions de l'IRM. Le thermomètre affichera des températures comprises entre 5 degrés en Haute Ardenne et 11 degrés ailleurs. Le vent sera, quant à lui, modéré à assez fort avec des pointes pouvant aller jusqu'à 60 km/h.

Cette nuit, nuages et pluie composeront la météo. Le vent de sud se renforcera pour souffler jusqu'à 100 km/h, voire localement un peu plus. Dans l'extrême sud du pays, les rafales seront moins marquées. Les minima varieront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés en Lorraine Belge.

Jeudi, pluie et nuages s'attarderont encore sur l'est du pays. Ailleurs, les éclaircies feront rapidement leur retour. On notera encore un risque d'averse au littoral, éventuellement accompagnée d'un coup de tonnerre. Au cours de l'après-midi, la nébulosité augmentera depuis la France, annonciatrice de pluie en soirée. Le vent soufflera assez fort en début de journée avant de perdre en intensité mais des rafales de 60 à 70 km/h balayeront tout de même le territoire. Les maximas atteindront 6 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés ailleurs.

Dès vendredi, le temps va se rafraîchir, on attend le retour d'averses hivernales, et même de la neige en Ardennes.