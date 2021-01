A Liège, la Grand Poste version 2.0 va bientôt ouvrir ses portes: petite visite des lieux transformés en espace de coworking

Le projet Grand Poste 2.0 se dévoile à Liège alors que les travaux de rénovation s'achèvent doucement. L'ouverture de l'ancien hôtel de poste liégeois est prévue pour le printemps.

Elle a plus d'un siècle, mais son charme néo-gothique est toujours intact. La Grand Poste à Liège, désertée depuis une vingtaine d'années, s'apprête à entamer une nouvelle vie axée sur les médias, le digital et les entreprises.

Au cœur de l'ancien hôtel de poste, classé depuis 2002, des espaces de travail privatifs ou partagés sont en cours d’aménagement.

"On se retrouve vraiment sur la mezzanine, un espace qui a été rajouté. On est toujours dans l’ancienne salle des guichets. C’est l‘une des parties des espaces où les gens viendront travailler en mode flexible, c’est-à-dire coworking", explique Gérôme Vanherf, directeur du projet de la Grand Poste.

200 personnes pourront exercer leurs activités sur ce plateau. On pourra y accéder via un escalier qui couvre l'ancienne entrée principale et qui servira aussi de lieu de conférence. Une brasserie liégeoise et six échoppes de nourriture locale trouveront aussi place côté Meuse et au sous-sol. Les travaux devraient être finalisés pour le printemps.