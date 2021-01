Puissante explosion à Madrid: un immeuble éventré, au moins deux morts

Une importante explosion a endommagé mercredi, vers 15h00, un immeuble attenant à une maison de repos et proche d'une école, dans le centre de Madrid. Deux personnes au moins ont trouvé la mort. Il s'agit sans doute d'une explosion due au gaz.

"Grande explosion à Madrid", signale David ce mercredi à 15h23 via notre bouton orange Alertez-nous. Une forte explosion d'origine inconnue s'est en effet produite cet après-midi dans un immeuble rue de Tolède, en plein centre de Madrid.

Sur les premières images postées sur les réseaux sociaux, un immeuble apparaît éventré. Trois étages de l'édifice, qui en compte six, ont été soufflés. Le bâtiment commence à brûler de l'intérieur, a précisé le maïeur José Luis Martínez Almeida. Les pompiers et les services de secours se sont rendus sur place et la police a bouclé la rue. Les pompiers s'activent notamment du côté du mur adjacent entre le bâtiment qui a explosé et la maison de retraite, afin de vérifier son état. Des débris sont également tombés dans la cour de l'école voisine.



"Au moins" deux personnes ont péri, a annoncé à la presse le maire de la capitale. L'explosion a également fait un nombre indéterminé de blessés, a-t-il dit, ajoutant que leurs blessures seraient "légères".

L'explosion est due au gaz, a également indiqué José Luis Martínez Almeida."Il semble qu'il y a eu une explosion de gaz", a-t-il déclaré à la presse près du lieu de l'explosion.

Selon le quotidien espagnol El País, les résidents du home attenant à l'immeuble sont évacués par mesure de précaution vers un hôtel voisin, a indiqué un porte-parole du groupe Los Nogales, qui gère la résidence. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les résidents ou le personnel de l'établissement.