Six Nations: Russell de retour dans le groupe écossais

L'ouvreur du Racing 92 Finn Russell effectue son retour dans le groupe écossais pour la préparation du Tournoi des six nations (6 février - 20 mars) après avoir manqué la majeure partie des tests automnaux sur blessure, selon la liste communiqué mercredi.

Russell, 28 ans, s'était blessé au niveau de l'aine lors du dernier match de sa sélection dans le Tournoi 2020 face au pays de Galles (victoire 14-10) le 31 octobre. Il avait ensuite manqué l'intégralité de la Coupe d'automne des nations, une compétition éphémère créée en raison du contexte sanitaire et remportée par l'Angleterre.

Le sélectionneur de l'Ecosse Gregor Townsend, confronté à l'absence de l'ouvreur Adam Hastings (épaule), a renouvelé sa confiance à Jaco van der Walt, joueur né en Afrique du sud qui avait effectué ses débuts avec le XV du Chardon lors de son dernier match de la Coupe d'automne des nations le 5 décembre en Irlande (défaite 31-16). Il avait alors été préféré à Duncan Weir, non retenu dans le groupe de 35 joueurs dévoilé mercredi.

Dans ce groupe figurent sans surprise le capitaine et arrière Stuart Hogg ou encore son partenaire d'Exeter, le deuxième ligne Jonny Gray, mais aussi quatre novices: les talonneurs David Cherry et Ewan Ashman, le deuxième ligne Alex Craig et le centre Cameron Redpath.

Ce dernier, né à Narbonne en décembre 1999, est le fils de l'ancien demi de mêlée Bryan Redpath, qui a cumulé 60 sélections avec l'Ecosse de 1993 à 2003 et a joué une saison (1999-2000) sous les couleurs du Racing club narbonnais.

L'Ecosse doit débuter le Tournoi le 6 février avec un déplacement en Angleterre, tenante du titre.

Le groupe de 35 joueurs:

Arrières (15): Darcy Graham, Chris Harris, Stuart Hogg (cap.), Huw Jones, Blair Kinghorn, James Lang, Sean Maitland, Byron McGuigan, Ali Price, Cameron Redpath, Finn Russell, Scott Steele, Duncan Taylor, Jaco van der Walt, Duhan van der Merwe

Avants (20): Ewan Ashman, Simon Berghan, David Cherry, Alex Craig, Scott Cummings, Allan Dell, Matt Fagerson, Zander Fagerson, Gary Graham, Grant Gilchrist, Jonny Gray, Richie Gray, Oli Kebble, Willem Nel, Jamie Ritchie, Grant Stewart, Rory Sutherland, Blade Thomson, George Turner, Hamish Watson,