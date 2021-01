Joe Biden: "la démocratie l'a emporté"

(Belga) Joe Biden a prêté serment mercredi à Washington, face au président de la Cour Suprême John Roberts et la main posée sur sa Bible familiale de 127 ans, devenant ainsi le 46e président des Etats-Unis.

Après avoir vu sa vice-présidente Kamala Harris prêter serment et après un intermède musical assuré par Jennifer Lopez, M. Biden est officiellement entré en fonction à 11h48 (17h48 en Belgique). "C'est le jour de l'Amérique." C'est par ces mots que le nouveau président a entamé son premier discours. "C'est le jour de la démocratie, un jour d'histoire et d'espoir (...) Ce n'est pas le triomphe d'un candidat, c'est le triomphe d'une cause. La volonté du peuple a été entendue (...) La démocratie est précieuse et fragile, mais elle l'a emporté." Joe Biden a aussi évoqué les événements du 6 janvier, lorsque "la violence a secoué les fondations du Capitole". Il y a "beaucoup de choses à réparer", a-t-il reconnu. Le président a aussi remercié "du fond du coeur ses prédécesseurs" Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton qui ont fait le déplacement pour la cérémonie, contrairement à Donald Trump. M. Biden a longuement martelé l'importance de l'"unité", qui permettra notamment de "vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur". "Je serai le président de tous les Américains, de ceux qui m'ont soutenu comme de ceux qui ne l'ont pas fait." (Belga)