Les dirigeants européens félicitent le nouveau président américain

Des premiers dirigeants européens, dont le Premier ministre belge Alexander De Croo, ont adressé leurs félicitations au nouveau président américain Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris peu après la prestation de serment.

"La Belgique aspire à coopérer avec la nouvelle administration américaine et à renforcer l'alliance transatlantique. Nous avons de nombreux intérêts communs; mieux servis si défendus conjointement", a déclaré M. De Croo. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est également exprimé sur Twitter mercredi. "Félicitations à Joe Biden pour avoir prêté serment en tant que président des États-Unis et à Kamala Harris pour son entrée en fonction historique", a-t-il écrit. "Le leadership américain est vital sur les questions qui comptent pour nous tous, du changement climatique au Covid, et j'ai hâte de travailler avec le président Biden." Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a réagi avec soulagement et déclaré que c'était une bonne journée pour la démocratie. Son sentiment est partagé par de nombreux Allemands, a-t-il assuré. Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a quant à lui affirmé sur Twitter qu'un "véritable ami de l'Irlande" était devenu le 46e président des États-Unis. Et d'ajouter qu'il espérait resserrer les liens entre les deux pays. Selon M. Martin, c'est aussi un "jour historique" car une femme est devenue vice-présidente des Etats-Unis pour la première fois.