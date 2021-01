Une personne retranchée chez elle à Grand-Rosière-Hottomont: les unités spéciales fédérales déployées

Une personne s'est retranchée chez elle, mercredi soir, à Grand-Rosière-Hottomont, dans l'entité brabançonne de Ramillies, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Un témoin nous signale la présence de la police à Ramilies. "Il y a un fort chabrol en cours sur la chaussée de Namur et l’unité spéciale (sic) est sur place", nous écrit VDS via le bouton orange Alertez-nous. Le parquet du Brabant wallon confirme l'information: une personne est bien retranchée chez elle à Grand-Rosière-Hottomont. Selon nos informations, vers 22h00, aucun contact n'avait encore été établi avec cette personne.



Envoyé sur place pour RTLINFO, notre reporter Michaël Harvie précise que la police a été appelée en renfort vers 18h30. Les forces de police, dont les unités spéciales fédérales, étaient toujours sur place à 22h00. La raison pour laquelle l'individu est retranché dans l'une des habitations est encore indéterminée. Il serait a priori seul dans la maison et personne n'aurait été blessé. On ignore à ce stade s'il est armé. Le procureur du roi brabançon est descendu en personne sur les lieux.

