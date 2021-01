Transition à la Maison Blanche - Merkel a hâte d'ouvrir "un nouveau chapitre" avec Biden

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel a dit avoir hâte d'ouvrir "un nouveau chapitre" dans les relations germano-américaines, dans un message de félicitations mercredi au nouveau président Joe Biden.

"Félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de votre investiture, @POTUS Joe Biden et @VP Kamala Harris - une vraie célébration de la démocratie américaine", a dit la chancelière, citée dans un tweet de son porte-parole Steffen Seibert. "J'ai hâte (d'ouvrir) un nouveau chapitre de l'amitié et de la coopération germano-américaine". (Belga)