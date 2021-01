Joe Biden arrive à la Maison Blanche: il confie à un journaliste ce qu'il ressent (photos)

Le 46e président des Etats-Unis Joe Biden est arrivé mercredi à la Maison Blanche, avec sa famille, quatre heures après avoir prêté serment.

Précédée d'une fanfare et d'un cortège militaire, sa limousine s'est avancée jusqu'aux abords de la présidence, dans une capitale fédérale aux allures de camp retranché. Le démocrate a franchi les derniers mètres à pied entouré par sa femme Jill, ses enfants et petits-enfants. "J'ai l'impression de rentrer à la maison", a-t-il lancé à un journaliste qui l'a interpellé pour lui demander ce qu'il ressentait.



Au pas de course, il a fait d'autres écarts pour saluer la maire de Washington Muriel Bowser, ou encore des enfants qui l'attendaient derrière une barrière de sécurité. La vice-présidente Kamala Harris les a suivis quelques minutes plus tard. Accompagnée de son époux Doug Emhoff et de membres de sa famille, elle a adressé de larges saluts aux rares passants qui avaient pu se glisser jusqu'aux grilles de la Maison Blanche.



A peine installé, le successeur de Donald Trump signera une série de décrets et autres mesures exécutives pour lancer immédiatement l'action de son gouvernement.