Coronavirus - Nouvelles fermetures d'écoles à Saint-Trond après des contaminations

(Belga) Une école primaire et une école maternelle supplémentaires vont à leur tour entrer en quarantaine à Saint-Trond en raison des contaminations au coronavirus constatées au sein du personnel, a fait savoir mercredi soir la bourgmestre de la ville limbourgeoise, Veerle Heeren (CD&V), via son compte Facebook.

Ces deux écoles, Momentum et Villa Raam resteront fermées, selon une décision prises en concertation entre les autorités de la ville, de la province et de l'agence sanitaire flamande. Les écoles maternelle et primaire Schuttershof étaient déjà fermées à Saint-Trond pour dix jours. Un certain nombre d'élèves et d'enseignants ont été testés positifs au coronavirus. (Belga)