"Tous des macaques": deux policières insultent des riverains à Anderlecht, l'une d'elles fait annuler sa sanction

Des images, qui datent de 2018, viennent de faire surface. Tournée en selfie, la vidéo montre deux policières en patrouille, de jour, à Anderlecht. On les entend commenter la population. "Magnifique, tous des macaques", dit l'une des policières dans cette vidéo de 2 minutes.

Les deux jeunes policières, avec une musique au volume poussée à fond dans la voiture de patrouille, sur un ton moqueur, insultent les passants tout en plaisantant entre elles. "Bande de grosse tapettes", poursuit la conductrice. Sa vitre est abaissée en partie: des riverains ont peut-être entendu les policières.

“Douloureux. Car cela ne fait pas de bien à l’image de la police”, regrette Jurgen De Landsheer, chef de corps de la police zone Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest), dans les colonnes du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws ce jeudi.

Les policières ont été sanctionnées au moment des faits. Rétrogradation de salaire, c'est juste avant le licenciement. Le chef de corps de l'époque craignait les répercussions d'une telle vidéo sur les rapports souvent tendus entre la police et certains habitants d'Anderlecht, commune de la région bruxelloise.

Mais l'une des policières a contesté la sanction, et obtenu gain de cause devant le Conseil d'Etat, selon HLN. Son argumentaire n'a pas convaincu l'instance juridique, mais il y a vice de procédure qui lui a donné gain de cause: elle a été notifiée de sa sanction... trois jours après la date légale (le droit disciplinaire s'inscrit dans des délais relativement stricts).

Elle a donc récupéré son salaire, et pourrait même toucher une belle somme si la police doit lui verser ce qu'elle a perdu depuis plus de deux ans.

D'après Het Laatste Nieuws, le parquet de Bruxelles, qui avait été averti des faits, aurait également pu ouvrir une enquête: l'incitation au racisme est un délit punissable. Mais le dossier a été classé.

Ennuyé, le chef de corps plaide pour une réforme des procédures disciplinaires, et pour un licenciement immédiat.