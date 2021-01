Des doses de vaccins sauvées des graves inondations au Royaume-Uni

(Belga) Les services d'urgence ont travaillé jusqu'aux petites heures jeudi matin pour éviter que de graves inondations n'endommagent une réserve de doses du vaccin Astrazeneca/Oxford contre le Covid-19. L'équipe a réussi à préserver les flacons du vaccin, qui étaient stockés dans un entrepôt de la ville galloise de Wrexham.

Le chef du Conseil Mark Pritchard a déclaré à la BBC que les inondations avaient menacé une zone industrielle où le vaccin développé par les Britanniques était produit et stocké. Des dizaines d'habitants de Wrexham ont été évacués de leurs maisons après que des alertes aux inondations ont été émises, le Pays de Galles ayant été frappé par la tempête Christoph pendant la nuit, tout comme certaines parties du nord de l'Angleterre et de l'Écosse plus tôt dans la semaine. La société pharmaceutique Wockhardt UK a indiqué que les inondations n'avaient pas affecté la production de vaccins. "Toutes les précautions nécessaires ont été prises, ce qui signifie que la production et l'arrivée d'eau dans les bâtiments n'ont pas été perturbées", a déclaré l'entreprise à DPA. "Le site est maintenant sécurisé, protégé de tout dommage ultérieur et fonctionne normalement." (Belga)