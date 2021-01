Jean Graton, créateur de la série de bande dessinée "Michel Vaillant", est décédé

Jean Graton, créateur de la série de bande dessinée "Michel Vaillant" consacrée au sport automobile, est décédé jeudi à l'âge de 97 ans, annoncent sa famille et la Fondation Jean Graton dans un communiqué commun. Le dessinateur français émigré en Belgique s'est éteint "paisiblement à Bruxelles (...), entouré des siens".



Jean Graton avait créé la série "Michel Vaillant" en 1957 et raconté, à plusieurs générations de lecteurs, l'aventure automobile sous tous ses aspects (industriels, sportifs et humains). Les aventures du héros ont d'ailleurs suscité maintes vocations. "Parmi les lecteurs de Michel Vaillant, plusieurs sont devenus pilotes ou journalistes de F1, parmi les plus grands. Voire designers, car Jean Graton a créé plus de 200 modèles de Vaillante, et un véritable style automobile", soulignent ses proches. Jean Graton était aussi connu pour ses illustrations du journal Les Sports, ses "Belles Histoires de l'Oncle Paul" dans Spirou, ou encore ses couvertures et histoires complètes du journal Tintin. L'auteur avait reçu plusieurs distinctions, que ce soit dans son pays d'origine (commandeur des Arts et des Lettres), ou son pays d'adoption (Chevalier de l'Ordre de Léopold).

