Le nombre d'infections dans la maison de repos de Houthulst continue d'augmenter

(Belga) Le nombre d'infections dans la maison de repos et de soins De Groene Verte à Houthulst continue d'augmenter, a fait savoir jeudi le directeur Jurgen Duyck après une nouvelle série de tests. Les résultats de ces tests montrent que quatre autres résidents et sept employés sont positifs au variant britannique du coronavirus.

Environ la moitié des employés sont pour l'instant infectés, soit environ 47 personnes. La maison de repos et de soins reçoit actuellement l'aide de l'armée, d'infirmières à domicile et d'infirmières de l'organisation Wit-Gele Kruis (Croix Jaune et Blanche). Le nombre de résidents infectés est passé à 62. Le nombre de décès reste à neuf. Mercredi prochain, tout le monde sera à nouveau testé. Pour l'instant, toutes les mesures prises sont maintenues. Une série de tests dans les écoles primaires de Houthulst ont déjà montré que le variant ne s'est pas répandue dans les écoles de la commune. (Belga)